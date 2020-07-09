Канада запретила ввоз щенков из Украины после инцидента на борту МАУ

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Необходимые разрешения перестали выдавать с 6 июля

Канадское агентство по инспекции продовольствия (CFIA) решило запретить коммерческий импорт щенков из Украины. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Как отмечается, после инцидента с гибелью животных на борту самолета "Международных авиалиний Украины" агентство провело собственное расследование и решило отменить разрешения на импорт всех коммерческих щенков в возрасте до 8 месяцев из Украины.

Свое решение CFIA пояснила выводами расследования, где указано о возможном невыполнении требований по импорту, включая проблемы обращения с животными.

Запрет будет действовать до тех пор, пока CFIA не убедится в соблюдении необходимых условий импорта и международных транспортных стандартов, что гарантирует в будущем безопасные путешествия для животных.

Напомним, в июне канадка Эбби Лорензен рассказала в Facebook о смерть животных, которые прибыли самолетом "МАУ" из Киева в Торонто 13 июня.

Впоследствии полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков.