Канада закрывает границу для иностранцев

Джастин Трюдо фото - из открытых источников

С 18 марта только четырем канадским аэропортам разрешено принимать международные рейсы

Канада закроет границу для всех иностранцев, кроме американцев, начиная с 18 марта. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

"Со среды мы будем отказывать во въезде в Канаду всем, кто не является гражданином или постоянным жителем Канады. В этих мероприятиях будут предусмотрены некоторые исключения, например, для экипажей самолетов, дипломатов, близких родственников граждан Канады и, пока что, граждан США", - отметил глава канадского правительства.

Кроме этого, все авиакомпании, выполняющие международные рейсы в Канаду, не будут пускать на борт людей с признаками COVID-19.

"От всех авиакомпаний будут требовать проведения базового оценивания каждого пассажира, основываясь на инструкциях Агентства общественного здоровья Канады. Это значит, что кто-либо с симптомами не сможет попасть в Канаду", - добавил Трюдо.

С 18 марта только четырем канадским аэропортам разрешено принимать международные рейсы: аэродромам Торонто, Монреаля, Калгари и Ванкувера. Впрочем, эти ограничения пока не коснутся рейсов из США и Карибских стран.

Как известно, сейчас в стране зафиксировано 415 случая заражения COVID-19. Три человека умерли.

А тем временем в Украине по состоянию на 16 марта официально подтверждено 5 случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - с летальным исходом (у пожилой женщины из Житомирской области).

Напомним, в понедельник, 16 марта, в Черновицкой области скончалась местная жительница, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.