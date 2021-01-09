Канада учреждает стипендию в память жертв катастрофы "МАУ"

Останки разбитого украинского самолета авиакомпании МАУ вблизи Тегерана в Иране, 8 января 2020 года New York Times

Также обсуждается инициатива создания монумента памяти

Канада создает стипендию в память о пассажирах рейса "Международных авиалиний Украины", погибших в результате катастрофы под Тегераном 8 января 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Укринформ".

По словам главы правительства, страна будет поддерживать членов семей граждан и постоянных жителей страны, погибших во время трагедий самолетов рейсов МАУ, а также "Эфиопских авиалиний".

"Чтобы отдать дань уважения студентам, преподавателям и всем, связанным с академической сферой, мы также основываем стипендию в память о пассажирах рейса PS752. Мы продолжаем обсуждать с родственниками инициативы по чествованию, в том числе монумент памяти погибших в авиакатастрофах", – сказал Трюдо.

Напомним, вчера, 8 января, в Киеве состоялись мероприятия по чествованию памяти погибшего экипажа и пассажиров, погибших в результате крушения самолета "МАУ" в Иране. Также стало известно, что в столице появится сквер в форме самолета, посвященный памяти погибших.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации дела о катастрофе "МАУ" по его словам, "в любой момент дело может получить другую квалификацию".