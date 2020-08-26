Канада требует от Ирана подробностей о сбитом украинском самолете

По словам канадских чиновников, Иран предоставляет "ограниченную и отобранную информацию"

"Черные ящики" самолета МАУ Фото с открытых источников

В Канаде ожидают больше ответов от иранских чиновников относительно удара, который сбил украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном. Об этом заявили министр транспорта страны Марк Гарно и министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань, передает Global News.

По словам чиновников, предварительный отчет Ирана предоставляет только "ограниченную и отобранную информацию" о трагедии рейса PS752. По словам министра транспорта, Канада ожидает от Ирана ответа на вопрос о причинах запуска ракеты. "В ответах на эти вопросы нуждаются Канада, канадцы и, что самое важное, родственники невинных жертв", - отметил министр.

Кроме того, он добавил, что Канада "продолжает призывать Иран провести тщательное и прозрачное расследование". Министр транспорта добавил, что надеется на соблюдение Ираном своих обязательств, определенных приложением 13 Конвенции о международной гражданской авиации”.

Напомним, недавно Иран опубликовал данные черных ящиков самолета " МАУ". Руководитель организации гражданской авиации Ирана отметил, что не принято обнародовать технические и экспертные данные по авиакатастрофам в независимом отчете, но президент Ирана приказал обнародовать информацию.