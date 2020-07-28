Канада требует обнародовать расшифровку черных ящиков самолета "МАУ"

Франсуа-Филипп Шампань CTV News

Канада хочет удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов

Министерство иностранных дел Канады поздравило завершения расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном украинского самолета "МАУ". В ведомстве также требуют обнародовать полученную информацию с бортовых самописцев. Об этом сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Канада благодарит французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (ВЕА) по завершению анализа черных ящиков самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов", - отметил Шампань.

К слову, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявлял, что владельцем информации с черных ящиков является Иран, и поэтому, насколько могли, настолько обнародовали наиболее принципиальные аспекты расшифровки бортовых самописцев.

Напомним, 24 июля во Франции закончили отделку двух бортовых самописцев сбитого над Ираном самолета компании "МАУ".

Со временем, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что данные из черных ящиков сбитого в Иране пассажирского самолета "МАУ" свидетельствуют о том, что произошло "незаконное повреждение самолета".

Также в МИД Украины заявили, что сбитый над Тегераном самолет компании "Международные авиалинии Украины" был исправен во время полета.