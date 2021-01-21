Канада продлила запрет на въезд для иностранцев до 21 февраля

Путешественники во время пандемии коронавируса REUTERS

Ограничение не касается только граждан США

Канада продолжила запрет на въезд по несущественным причинам для граждан других стран до 21 февраля 2021 года. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр в своем Twitter.

"Мы продолжаем ограничения на въезд иностранцев в Канаду не с территории США до 21 февраля 2021 года. Наше правительство никогда не будет колебаться в внедрении решительных мер, необходимых для защиты канадцев от COVID-19, сохраняя при этом важную торговлю с международными партнерами", - отметил Блэр.

Министр добавил, что Канада ввела одни из самых строгих в мире ограничений на путешествия.

"Мы ввели решительные меры на своих границах для борьбы с COVID-19: усиленные проверки, тесты в пункте отбытия для всех желающих пересечь наземную или воздушную границу Канады, а также обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает по несущественным причинам", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ужесточили правила въезда для иностранцев. Все иностранцы должны будут предъявлять результат теста на коронавирус перед посадкой на рейс в США.