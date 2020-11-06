Канада ожидает появления вакцин от COVID-19 в начале 2021 года
Однако вакцинация начнется после того, как препараты получат одобрение от МИНЗДРАВА
Правительство Канады ожидает, что вакцины от коронавируса могут появиться уже в первом квартале следующего года. Об этом заявила представительница Министерства здравоохранения Канады Тереза Тэм, передает РБК-Украина.
"Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года", - сказала она.
Впрочем, отмечается, что доступной для населения она станет после одобрения Минздрава.
Ранее сообщалось, что Канада и Европейский Союз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для преодоления коронавирусной инфекции COVID-19.
До этого стало известно, что Канада досрочно отзывает четыре военных корабля, принимавшие участие в международных учениях, чтобы защитить моряков от COVID-19 и предотвратить распространение коронавирус.