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Канада ожидает появления вакцин от COVID-19 в начале 2021 года

Фото из открытых источников

Однако вакцинация начнется после того, как препараты получат одобрение от МИНЗДРАВА

Правительство Канады ожидает, что вакцины от коронавируса могут появиться уже в первом квартале следующего года. Об этом заявила представительница Министерства здравоохранения Канады Тереза Тэм, передает РБК-Украина.

"Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года", - сказала она.

Впрочем, отмечается, что доступной для населения она станет после одобрения Минздрава.

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Ранее сообщалось, что Канада и Европейский Союз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для преодоления коронавирусной инфекции COVID-19. 

До этого стало известно, что Канада досрочно отзывает четыре военных корабля, принимавшие участие в международных учениях, чтобы защитить моряков от COVID-19 и предотвратить распространение коронавирус.

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