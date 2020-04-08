Канада отзывает свои военные корабли из-за коронавируса COVID-19

На борту четырех кораблей находятся около 160 человек

Иллюстративное фото из открытых источников

Канада досрочно отзывает свои четыре военные корабли, принимавшие участие в международных учениях, чтобы защитить моряков от COVID-19 и предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает CBC.

Согласно сообщению, четыре корабля военно-морского флота общей численностью около 160 человек на борту должны досрочно прекратить свои международные миссии и отправиться домой из Африки, Карибского бассейна и восточной части Тихого океана.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши моряки вернулись домой максимально безопасно", - сказала пресс-секретарь Министерства национальной обороны Андре-Ен Пулин.

Напомним, недавно компания правительственного предприятия, что имеет законодательную монополию на продажу рекреационного каннабиса в провинции Квебек (Канада), SQDC заявила о резком увеличении продаж каннабиса в связи с распространением коронавируса COVID-19.