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Канада начала массовую вакцинацию препаратом Pfizer

Вакцина от коронавируса Pfizer Фото из открытых источников

Первую вакцину получила сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто

В канадской провинции Онтарио начали массовую вакцинацию населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Global News.

По словам местных чиновников, сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме для пожилых людей в Торонто, стала первым человеком в Канаде, которая вне клиническими испытаниями получила прививку вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Она была одной из пяти работников дома престарелых, которых сегодня одними из первых провакцинировали в стране.

Ожидается, что также начнут вакцинацию и в провинции Квебек.

Новости по теме: Великобритания вслед за Россией начала массовую вакцинацию от COVID-19. Вакцинируют медиков и пожилых людей

Напомним, сегодня в Соединенных Штатах Америки также началась массовая вакцинация против коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая в стране прививка от коронавируса COVID-19 уже сделана. Первым вакцинированным человеком стал медицинский работник в Нью-Йорке.

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