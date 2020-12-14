Канада начала массовую вакцинацию препаратом Pfizer
Первую вакцину получила сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто
По словам местных чиновников, сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме для пожилых людей в Торонто, стала первым человеком в Канаде, которая вне клиническими испытаниями получила прививку вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.
Она была одной из пяти работников дома престарелых, которых сегодня одними из первых провакцинировали в стране.
Ожидается, что также начнут вакцинацию и в провинции Квебек.
Напомним, сегодня в Соединенных Штатах Америки также началась массовая вакцинация против коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая в стране прививка от коронавируса COVID-19 уже сделана. Первым вакцинированным человеком стал медицинский работник в Нью-Йорке.