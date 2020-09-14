Канада и ЕС хотят бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

В Минздраве заявили о возможном введении "красной" зоны по всей стране Фото из открытых источников

Партнерство осуществляется посредством форумов и цифрового диалога

Канада и Европейский Союз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для преодоления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и Верховного Представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Согласно документу, Канада и Евросоюз сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, исследуя, как использовать искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на коронавирус и восстановлении от него.

Кроме того, ученые работают в сфере квантовых технологий и других отраслях. Партнерство осуществляется посредством форумов и цифрового диалога.

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Ранее сообщалось, что сингапурские ученые разработали маску, которая с помощью специальных датчиков отслеживает параметры, связанные с заболеванием коронавирусом, и по Bluetooth передает эту информацию на смартфон.