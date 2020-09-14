Канада и ЕС хотят бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта
Партнерство осуществляется посредством форумов и цифрового диалога
Канада и Европейский Союз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для преодоления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и Верховного Представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
Согласно документу, Канада и Евросоюз сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, исследуя, как использовать искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на коронавирус и восстановлении от него.
Кроме того, ученые работают в сфере квантовых технологий и других отраслях. Партнерство осуществляется посредством форумов и цифрового диалога.
Ранее сообщалось, что сингапурские ученые разработали маску, которая с помощью специальных датчиков отслеживает параметры, связанные с заболеванием коронавирусом, и по Bluetooth передает эту информацию на смартфон.