Кампания Трампа отказалась от большей части иска в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп Flickr

Кампания Трампа отказалась от утверждения о том, что сотрудники избиркомов незаконно заблокировали возможность наблюдать за подсчетом почтовых бюллетеней

Кампания президента США Дональда Трампа отказалась от большей части исков, поданных с целью помешать Пенсильвании засвидетельствовать ее результаты на выборах, сузив дело до небольшого количества бюллетеней. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, в измененном иске, поданном в Федеральный суд, кампания Трампа отказалась от утверждения о том, что сотрудники избирательных комиссий незаконно заблокировали наблюдателям возможность наблюдать за подсчетом почтовых бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

Урезанный иск теперь сфокусирован на утверждении о том, что демократические округа незаконно позволили избирателям исправлять ошибки в своих бюллетенях, которые отправляются по почте, в нарушение закона штата.

Официальные лица заявили, что спор затрагивает небольшое количество бюллетеней в штате, где, по прогнозам, демократ Джо Байден победит с перевесом более 60 тыс. голосов.

В свою очередь, должностные лица Пенсильвании попросили судью отклонить иск Трампа, заявив, что наблюдателям на выборах было разрешено оценивать обработку бюллетеней, отправленных по почте, и что во всех округах штата было разрешено информировать жителей, если их отправленные по почте бюллетени были неполными, даже если это не было обязательным для них.

Напомним, недавно в США штаб Дональда Трампа подал ряд исков насчет якобы проблем с голосованием в нескольких штатах. Однако, американские суды их отклонили.