Камни и железные прутья: Столкновения между Индией и Китаем впервые за десятилетия привели к жертвам без единого выстрела

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В результате конфликта в приграничном районе впервые за 45 лет погибли 20 индийских военных

На китайско-индийской границе произошли столкновения между пограничниками Китая и Индии, в результате чего погибли 20 индийских военных. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, индийские военные заявили о том, что вечером 15 июня между ними и военными Китая произошла "насильственная схватка".

"В течение нескольких часов, вплоть до полуночи, между двумя сторонами происходили ожесточенные столкновения, в качестве оружия использовались камни и железные прутья, хотя выстрелов не было", - говорится в сообщении.

Сначала военные сообщили, что китайские военные убили двоих индийских солдат и офицера.

Однако позднее в Вооруженных силах Индии сообщили, что еще 17 военных получили серьезные ранения при исполнении служебных обязанностей на линии соприкосновения, а также подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности и погибли от полученных ран".

Китайские официальные лица сообщили, но не подтвердили, что десятки солдат КНР также были убиты.

Отмечается, что в последний раз в пограничном районе смертельные конфликты происходили более чем 45 лет назад.

Сейчас на месте происшествия находятся чиновники обеих стран, которые пытаются решить спор.

Отметим, что разногласия в отношениях между Китаем и Индией обострились с конца апреля после вторжения Китая на спорную территорию вдоль линии фактического контроля Китая. Тогда китайские военные разбили лагерь, перебросили артиллерию и транспортные средства, чем "застали Индию врасплох".

Территориальный спор между странами начался еще в 1947 году во время раздела британской Индии, в котором принимали участие в основном Индия и Пакистан. Однако в 1962 году между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой под контроль КНР перешел находящийся вблизи Тибета регион Аксайчин.

С того времени между Индией и Китаем регулярно происходят столкновения у границы.

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