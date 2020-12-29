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Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 в прямом эфире

Сенатор Камала Харрис

 USA Today

Камале Харрис вкололи вакцину производства американской компании Moderna

Новоизбранный вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис получила первую дозу вакцины от COVID-19 перед телекамерами, чтобы в очередной раз продемонстрировать людям, которые до сих пор боятся вакцинироваться, что это безопасно. Харрис сделали прививку в Объединенном медицинском центе в Вашингтоне, округ Колумбия, передает Bloomberg.

"Это – в буквальном смысле – спасение жизни. Я доверяю ученым. И именно ученые создали и утвердили эту вакцину. Поэтому я призываю всех, когда наступит ваша очередь, сделать прививку", - заявила Харрис.

Она также отметила, что ее муж, Дуг Емгофф, также получит вакцину.

По информации медиков, Камале Харрис вкололи вакцину производства американской компании Moderna.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против COVID-19, и что лично будет вакцинироваться за свой счет.

 

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