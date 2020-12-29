Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 в прямом эфире

Камале Харрис вкололи вакцину производства американской компании Moderna

"Это – в буквальном смысле – спасение жизни. Я доверяю ученым. И именно ученые создали и утвердили эту вакцину. Поэтому я призываю всех, когда наступит ваша очередь, сделать прививку", - заявила Харрис.

Она также отметила, что ее муж, Дуг Емгофф, также получит вакцину.

По информации медиков, Камале Харрис вкололи вакцину производства американской компании Moderna.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против COVID-19, и что лично будет вакцинироваться за свой счет.