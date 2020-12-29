Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 в прямом эфире
Камале Харрис вкололи вакцину производства американской компании Moderna
Новоизбранный вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис получила первую дозу вакцины от COVID-19 перед телекамерами, чтобы в очередной раз продемонстрировать людям, которые до сих пор боятся вакцинироваться, что это безопасно. Харрис сделали прививку в Объединенном медицинском центе в Вашингтоне, округ Колумбия, передает Bloomberg.
"Это – в буквальном смысле – спасение жизни. Я доверяю ученым. И именно ученые создали и утвердили эту вакцину. Поэтому я призываю всех, когда наступит ваша очередь, сделать прививку", - заявила Харрис.
Она также отметила, что ее муж, Дуг Емгофф, также получит вакцину.
По информации медиков, Камале Харрис вкололи вакцину производства американской компании Moderna.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против COVID-19, и что лично будет вакцинироваться за свой счет.