Как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ

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В России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля

В России до 1 июля проходит голосование за внесение изменений в Конституцию страны. Об этом сообщает РБК.

Известно, что по состоянию на 11:00 МСК 28 июня явка на электронное голосование составила 77,06%, по данным общественного штаба. В таком формате проголосовали 903,3 тыс. человек.

Также по данным Центризбиркома, по состоянию на утро 28 июня проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек (включая дистанционное голосование). Явка составила 28,46%. Больше всего граждан проголосовали в Туве — явка составила 41,98%. Меньше всего — 22,45% — в Хабаровском крае.

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Кроме этого, на утро 28 июня в ЦИК поступило 4870 жалоб на возможные нарушения. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, значительная их часть касается дистанционного голосования, также проверяются обращения, связанные с отсутствием камер при надомном голосовании, и с тем, что члены УИК не проверяют паспортов у голосующих.

Также в ЦИК сообщили о DDoS-атаке на сайт "Конституция2020.рф" из-за рубежа, предположительно с территорий Великобритании и Сингапура.

Напомним, 25 июня в России началось голосование относительно поправок в Конституцию, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.