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Кадыров сравнил себя с Дональдом Трампом

Рамзан Кадыров из соцсетей

По словам Кадырова, Всевышний "восстановил справедливость"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что теперь он и президент США Дональд Трамп "в чём-то похожи". Соответсвующее заявление он разместил в своём Telegram-канале.

"Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, если бы Трамп с уважением относился к демократии и правам человека, то "ничего такого, наверное, не произошло бы".

К слову, не так давно Twitter, Facebook, YouTube и Instagram приняли решение заморозить аккаунты Трампа. Поводом для этого послужили текстовые и видеообращения к протестующим, которые на этой неделе устроили погром в Капитолии.

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Напомним, ранее Государственный департамент США внес в черный список и ввел санкции против Рамзана Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека.

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