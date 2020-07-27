Кадыров прокомментировал обвинения США в нарушении прав человека

Рамзан Кадыров из соцсетей

По его словам, решение Вашингтона только сплотило жителей региона

Я думал, мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя санкции США против него.

"Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, мне Нобелевскую премию дадут за то, что я победил международный терроризм, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо", - сказал Кадыров.

По его словам, решение Вашингтона только сплотило жителей региона.

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Напомним, ранее Государственный департамент США внес в черный список и ввел санкции против Рамзана Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека.

По словам госсекретаря Майка Помпео, Кадыров использует пандемию коронавируса в качестве оправдания для нарушения прав человека в Чеченской республике и преследования представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с главой Чечни.