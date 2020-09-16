live
Новости » Мир Читати новину українською

Кабинет министров Японии ушел в отставку

Ёсихидэ Суга CubeSoft

Сегодня парламент страны намерен избрать нового премьера

Правительство Японии во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Сегодня, 16 сентября, парламент страны намерен избрать нового премьер-министра. Об этом сообщает "Киодо".

Как отмечается, новым главой правительства станет недавно избранный глава провластной Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.

"Мы разрушим вертикальное разделение государственных учреждений, корпоративные интересы и принцип прецедента, а также будем продвигать регуляторную реформу", - заявил Суга.

По данным японских СМИ, в новом Кабинете министров как минимум 9 из 18 членов правительства сохранят свои должности.

Кроме того, Ёсихидэ Суга уже очертил первоочередные задачи, которые стоят перед страной, среди которых: преодоление пандемии и восстановление экономики.

Новости по теме: Премьер Японии уходит в отставку, - СМИ

Напомним, на днях Либерально-демократическая партия Японии избрала нового главу партии, а затем и кандидата на пост премьер-министра, который должен заменить главу правительства Синдзо Абэ. Ним стал Ёсихидэ Суга.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Бюджет должен быть сбалансированным: В "Слуге народа" анонсировали "огромную дискуссию" Мы договаривались с министрами, что когда будет недоверие 70% депутатов, они должны уйти в отставку, – Качура Нардеп Качура: Министр экономики Петрашко лоббировал интересы "Тедис-Украина" и должен быть уволен Лучший отчет – снижение показателей больных с COVID-19, а не антирекорды каждый день, – Качура о главе Минздрава
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
Бюджет-2021. Мир на Донбассе. Выступление Венедиктовой в Раде | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев в эфире телеканала ZIK, 14.09.20
Выборы на Донбассе. Какой будет бюджет -2021? | Ток-шоу
Бюджет-2021. Поднять DELFI за миллионы. Местные выборы. Произвол радикалов | Ток-шоу