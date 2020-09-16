Кабинет министров Японии ушел в отставку

Ёсихидэ Суга CubeSoft

Сегодня парламент страны намерен избрать нового премьера

Правительство Японии во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Сегодня, 16 сентября, парламент страны намерен избрать нового премьер-министра. Об этом сообщает "Киодо".

Как отмечается, новым главой правительства станет недавно избранный глава провластной Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.

"Мы разрушим вертикальное разделение государственных учреждений, корпоративные интересы и принцип прецедента, а также будем продвигать регуляторную реформу", - заявил Суга.

По данным японских СМИ, в новом Кабинете министров как минимум 9 из 18 членов правительства сохранят свои должности.

Кроме того, Ёсихидэ Суга уже очертил первоочередные задачи, которые стоят перед страной, среди которых: преодоление пандемии и восстановление экономики.

Напомним, на днях Либерально-демократическая партия Японии избрала нового главу партии, а затем и кандидата на пост премьер-министра, который должен заменить главу правительства Синдзо Абэ. Ним стал Ёсихидэ Суга.