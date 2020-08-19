Астрономы обнаружили астероид, который пролетел рекордно близко к Земле

Астероид пролетел на расстоянии 2 950 км

Согласно сообщению, астероид пролетел вблизи Земли еще 16 августа, траектория его полета была ближайшей к нашей планете. Новый рекорд составляет всего 2 950 км.

В обсерватории добавили, что если бы 2020 QG и задел Землю, то последствия были бы незаметными, ведь его размер всего от 3 до 6 метров.

Астероид 2020 QG newatlas

Отметим, предыдущий рекорд был зафиксирован 9 лет назад, когда неподалеку от Земли пролетел астероид 2011 CQ1. Тогда расстояние было почти вдвое больше, чем у 2020 QG.

Напомним, в июне астрономы заметили большой астероид, который максимально сблизился с Землей в начале месяца. Размер этого астероида оценивается между 250 и 750 м, что больше Эмпайр-Стейт-Билдинг (443 м) и Лондонского глаза (135 м) вместе. Тело пролетело мимо земли на расстоянии примерно 5,2 миллионов километров со скоростью 5,2 км/сек. В следующий раз этот астероид приблизится к нашей планете в 2024 году.