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Астрономы обнаружили астероид, который пролетел рекордно близко к Земле

Астероид пролетел на расстоянии 2 950 км

Астрономы из обсерватории Zwicky Transient Facility отмечают, что астероид 2020 QG пролетел на рекордно близком расстоянии к Земле. Об этом сообщает New Atlas.

Согласно сообщению, астероид пролетел вблизи Земли еще 16 августа, траектория его полета была ближайшей к нашей планете. Новый рекорд составляет всего 2 950 км.

В обсерватории добавили, что если бы 2020 QG и задел Землю, то последствия были бы незаметными, ведь его размер всего от 3 до 6 метров.

Астероид 2020 QG newatlas

Отметим, предыдущий рекорд был зафиксирован 9 лет назад, когда неподалеку от Земли пролетел астероид 2011 CQ1. Тогда расстояние было почти вдвое больше, чем у 2020 QG.

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Напомним, в июне астрономы заметили большой астероид, который максимально сблизился с Землей в начале месяца. Размер этого астероида оценивается между 250 и 750 м, что больше Эмпайр-Стейт-Билдинг (443 м) и Лондонского глаза (135 м) вместе. Тело пролетело мимо земли на расстоянии примерно 5,2 миллионов километров со скоростью 5,2 км/сек. В следующий раз этот астероид приблизится к нашей планете в 2024 году.

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