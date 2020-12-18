К Земле несется гигантский астероид размером с авиалайнер

Фото из открытых источников

Также мимо планеты пролетит меньший астероид

К Земле летит астероид размером с авиалайнер, который пройдет ближайшую к нашей планете точку уже сегодня, 18 декабря. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что расчетный диаметр космического тела составляет от 26 до 52 метров. Однако ближайшая точка траектории полета астероида к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 миллиона километров от нашей планеты. В этой точке скорость астероида составит около 7,65 километра в секунду.

В то же время сегодня рядом с Землей пролетит еще один астероид меньшего размера, но гораздо ближе. Диаметр этого космического тела составляет от 5,3 метра до 12 метров, а вот максимальная точка сближения с нашей планетой – около 791 тысячи километров.

Напомним, недавно к Земле приблизился очередной астероид размером с лондонский Биг Бен. Он летел со скоростью 7 км в секунду.

Ранее сообщалось, что японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероиду Рюгу. Зонд исследовал космическое тело в течение 1,5 лет.