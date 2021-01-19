К Земле мчится 55-метровый астероид, - NASA

Скорость астроида составляет 10,5 км в секунду или 37 800 км в час. Он может облетели Землю за один час

По данным NASA, скорость астроида составляет 10,5 км в секунду или 37 800 км в час. Таким образом космический объект может облететь Землю всего за один час. Для сравнения - Луна вращается вокруг Земли за 28 дней.

Астрономы заявляют, что 2020 YE5 максимально приблизится к Земле на расстоянии около 384 тыс. км.

В NASA добавили, что не ожидают ни изменений движения, ни его влияния на нашу планету.

Сейчас астроид пролетает мимо Марса.

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Напомним, вчера, 18 января, мимо Земли пролетел астероид размером с авиалайнер. Расчетный диаметр космического тела составляет от 26 до 52 метров. Однако ближайшая точка траектории полета астероида к Земле находилась на расстоянии 6,97 миллиона километров от нашей планеты.