Известный русский националист "Тесак" покончил жизнь самоубийством в Челябинском СИЗО

Максим "Тесак" Марцинкевич Фото из открытых источников

В конце 2018 года ему присудили 10 лет лишения свободы

Один из лидеров националистического движения в России Максим Марцинкевич более известный по прозвищу "Тесак" покончил с собой в одном из СИЗО Челябинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в конце декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Максима Марцинкевича к 10 годам колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил ему приговор, сняв обвинения в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был уменьшен до менее девяти лет.

Как отмечал его адвокат Иван Сидорович, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

Марцинкевич был видеоблогером и участником националистических движений "Реструкт" и "Формат 18", также лидером проекта "Оккупай-педофиляй", которая вела борьбу с педофилами.

Тесака трижды судили за экстремизм. В частности, в 2007 году против него возбудили дело после срыва либерального коллоквиум "Билингва", а в 2009 году Марцинкевича осудили за разжигание межнациональной розни.

В 2014 году ему дали пять лет колонии строгого режима, но чуть позже наказание смягчили.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в действиях, направленных на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Также его обвинили в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, назначив десять лет колонии строгого режима. При этом сторонники Тесака получили сроки от трех до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Польше специалисты по борьбе с киберпреступностью задержали гражданина Украины, который склонял несовершеннолетних к совершению самоубийства.