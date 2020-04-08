Известный американский певец умер от коронавируса

Американский певец Джон Прайн AP

При этом положительные тесты на коронавирус певец и его жена Фиона сдали еще 17 марта

Двукратный обладатель музыкальной премии "Грэмми" Джон Прайн умер от коронавируса. Об этом сообщает Rolling Stone.

Певец умер от осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 73 лет. Прайна госпитализировали 26 марта в Нэшвилле с симптомами респираторного заболевания.

При этом положительные тесты на коронавирус певец и его жена Фиона сдали еще 17 марта. Отмечается, что Прайн как раз вернулся из европейского тура.

Автор и исполнитель песен Джон Прайн считается одним из классиков кантри и фолка. Музыкант дважды получал "Грэмми" в категории "Лучший современный фолк-альбом".

Напомним, по состоянию на 08:00 среды, 8 апреля, общее количество больных на коронавирусную болезнь COVID-19 по всему миру составляет 1 430 453 лица.