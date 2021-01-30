Израильские археологи нашли фрагмент текстиля времен правления царя Давида

В стране впервые обнаружили такой старый текстиль

Археологические исследования в Израиле Israel Antiquities Authority

В Израиле исследователи обнаружили фрагмент ткани с фиолетовой краской, которой пользовались во времена правления библейского царя Давида. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что ткань нашли во время раскопок в долине Тимна, которая расположена на юге от Иерусалима. При этом в Израиле впервые обнаружили столь старый текстиль.

По словам археологов, обнаруженная краска на ткани в те времена стоила дороже золота и означала принадлежность к роду правителей или духовенства. Ориентировочной датой изготовления ткани является примерно 1000-й год до нашей эры. примерно в 1000 году до нашей эры. Специалисты считают артефакт "очень трогательным и важным открытием".

"Великолепный оттенок краски, тяжесть ее добычи из моллюсков и тот факт, что она не тускнеет со временем, сделали фиолетовый самым ценным оттенком из всех", – сказала эксперт Управления древностей Израиля Наама Сукеник.

Обнаруженный фрагемнт ткани Israel Antiquities Authority

Она рассказала, что цвет краски упоминается в тексте еврейской и христианской Библии при описании одежды, которая была у царя Давида, его сына царя Соломона, а также Иисуса. При этом ученые уже обнаруживали такие цвета на ракушках моллюсков и обломках керамики, но не на окрашенной ткани.

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Напомним, недавно в Египте археологи обнаружили новые находки на территории большого некрополя в Саккаре, среди которых древний погребальный храм и более 50 саркофагов. Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царства - между XVI и XI веками до н. э.