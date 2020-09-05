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Израильская компания напечатала первый съедобный растительный стейк на 3D-принтере

Напечатанное на 3D-принтере растительное мясо REUTERS

Первые напечатанные стейки от Redefine Meat появятся в ресторанах Израиля, Швейцарии и Германии в конце 2020 года

Израильская стартап-компания Redefine Meat начала изготавливать альтернативу животному мясу на 3D-принтерах, чтобы сделать растительную продукцию частью цепи поставок. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно сообщению, компания сосредоточена на создании 3D-принтеров промышленного уровня, которые станут частью индустрии изготовления искусственной мясной продукции.

"Идея состоит в том, чтобы заменить корову. Поэтому каждая наша машина производит такое же количество мяса, как и корова, до 250 килограммов", - подчеркнул генеральный директор Redefine Meat Ещар Бен-Шитрит.

Он добавил, что искусственное мясо наносит меньшую нагрузку на окружающую среду, потому что требует меньше воды и энергии при производстве.

"Это превращает его в лучший способ борьбы с изменением климата, здоровую альтернативу мясной пище для всего населения планеты", - отметил Бен-Шитрит.

Отмечается, что Redefine Meat планирует сохранить цену на уровне с обычным мясом - около 15 долларов за килограмм.

Основные ингредиенты "напечатанного" мяса - соевый и гороховый белок, кокосовое масло и подсолнечное масло. Компания не озвучивает полного списка ингредиентов, однако утверждает, что все компоненты растительные и веганские.

Первые растительные стейки от Redefine Meat появятся в ресторанах Израиля, Швейцарии и Германии в конце 2020 года.

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Напомним, ранее ученые из Северо-Западного университета США доказали смертельную опасность употребления мяса. Оказалось, что употребление двух порций красного мяса или мяса птицы в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7%.

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