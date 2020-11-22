Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Авиаудар в секторе Газа AFP

Целями авиаударов были военные объекты исламистского движения ХАМАС

Авиация военно-воздушных сил Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа в ответ на запущенные ракеты в сторону израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что ударам подверглись несколько объектов, в том числе, и площадки по производству боеприпасов. "В ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля ранее ночью, израильские ВВС ударили по военным целям ХАМАС в Газе, в частности: две площадки по производству ракетных боеприпасов, подземные инфраструктуры и военный склад", – говорится в сообщении.

В тоже время "Times of Israel", сообщает, что во время операции были задействованы как самолеты, так и вертолеты ВВС. По данным журналистов, до проведения этой спецоперации радикальное исламистское движение ХАМАС запустило ракету в сторону южного израильского города Ашкелон. Во время этого пострадала беременная женщина, которая бежала в убежище после включения сирены в городе.

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Ранее сообщалось, что правительство Израиля планирует продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до 3 января. Это планируется сделать в связи с распространением коронавирусной инфекции.