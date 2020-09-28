Израиль запретил въезд иностранцев до 11 сентября, а также ввел ограничения на выезд

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Запрет не распространяется на дипломатов и лиц, которые едут на лечение

В условиях распространения коронавируса COVID-19 Израиль запретил до 11 октября въезд в страну для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба компании "МАУ".

Согласно сообщению, до 11 октября 2020 года Израиль не будет принимать на въезд иностранцев, однако запрет не распространяется на пассажиров, следующих на лечение (при условии согласования с Минздравом Израиля) и на дипломатов.

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Что касается выезда, то в "МАУ" отметили, что в соответствии с новыми правилами, опубликованными Министерством транспорта Израиля, вылететь из страны могут только те пассажиры, которые приобрели билеты до 14:00 (по местному времени) 25 сентября 2020 года.

Как отмечается, пассажиры, которые приобрели билеты после указанной даты и времени, не будут допущены к терминалу аэропорта и им будет отказано в перевозке. Такие правила действуют с 25 сентября по 11 октября.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что с 25 сентября в стране на две недели введут полный карантин для борьбы со второй волной коронавирус.