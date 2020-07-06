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Израиль возобновил жесткий карантин из-за коронавируса

Фото из открытых источников

В Израиле снова закрыли спортивные залы и общественные бассейны

Власти Израиля решили восстановить жесткий карантин из-за значительного увеличения случаев COVID-19. Об этом пишет The Jerusalem Post.

"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется — это понятно как Божий день. Количество больных резко растет ежедневно, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В частности, Израиль возобновил следующие карантинные ограничения:

  • Залы для проведения мероприятий, клубы и бары будут закрыты;
  • Рестораны — до 20 человек внутри, до 30 - снаружи;
  • Синагоги — до 19 человек;
  • Спортивные залы и общественные бассейны — закрыты;
  • Культурные мероприятия — запрещены;
  • Организованные спортивные мероприятия — без болельщиков;
  • Отели — клубы и бары закрыты, гостиничные рестораны — не более 20 человек внутри;
  • Летние лагеря закрыты для детей из четвертого класса;
  • Автобусы — до 20 человек на автобус, с открытыми окнами и без кондиционера;
  • Собрание — до 20 человек, по 2 м друг от друга, с масками.

Отмечается, что по состоянию на 6 июля в Израиле зафиксировали более 30 тысяч случаев COVID-19, 332 человека скончались.

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Напомним, Израиль получит первые вакцины от коронавируса COVID-19 в декабре 2020 года.

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