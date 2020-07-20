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Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до сентября

Фото из открытых источников

Исключения существуют только для ближайших родственников иммигрантов

В условиях распространения коронавируса COVID-19 Израиль продолжил действия ограничений относительно въезда на территорию страны иностранных граждан до 1 сентября. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, в понедельник, 20 июля, Управление гражданской авиации Израиля объявило, что действующие ограничения въезда в страну будут продолжаться по крайней мере до 1 сентября этого года.

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Как отмечается, сейчас в страну из-за ограничения по COVID-19 разрешается въезжать только гражданам или жителям Израиля. В то же время существуют некоторые исключения.

В частности, это касается ближайших членов семьи иммигрантов в Израиль, которые проводят такие празднования, как рождение ребенка или свадьба.

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Напомним, в начале июля власть Израиля решила восстановить жесткий карантин из-за значительного увеличения случаев COVID-19. 

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