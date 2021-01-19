live
Новости » Мир Читати новину українською

Израиль продлил локдаун до конца января

Фото из открытых источников

Этот локдаун стал для государства уже третьим с начала пандемии

Правительство Израиля решило продолжить локдаун в стране по меньшей мере до 31 января. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В то же время в стране изменили правила въезда. В частности, теперь всем желающим въехать на территорию Израиля, необходимо будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

К слову, Минздрав Израиля предлагал продлить локдаун на 14 дней, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил взамен 10 дней. Предложение главы правительства было принято единогласно.

Этот локдаун стал для государства уже третьим с начала пандемии и начал действовать 27 декабря 2020 года.

Новости по теме: Израиль закрывает границы для иностранцев после обнаружения новой мутации коронавируса

Напомним, в декабре прошлого года Израиль начал общенациональную кампанию по вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Президент страны Реувен Ривлин заверил, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store Telegram заблокировал более десятка экстремистских каналов в США "Укрзализныця" будет продавать билеты в Viber и Telegram Быстро найти транспорт, ознакомиться с эпидситуацией и выбрать кафе: Полезные Telegram-боты, которые пригодятся каждому туристу
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Раскол монобольшинства. Коронавирус в Украине и мире. Непогода в мире | Детали дня | 19.01.21
Декоммунизация страны. Государственные выходные.