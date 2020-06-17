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Израиль получит первые вакцины от коронавируса уже в декабре

Иллюстрированное фото REUTERS

Пока неизвестно, в каких объемах будут происходить поставки вакцины mRNA-1273

Израиль получит первые вакцины от коронавируса COVID-19 в декабре 2020 года. Договор уже подписан, сообщает Ynet

Как отмечается, речь идет о вакцине, разработка которой находится на завершающем этапе клинических испытаний.

"Биотехнологическая компания Moderna была одной из первых, кто заявил о завершении разработки вакцины, которая осуществлялась при поддержке Института инфекционных болезней США. 45 американских волонтеров уже получили прививки, и проверка безопасности препарата завершилась успехом", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, в каких объемах будут происходить поставки.

Также добавляется, что новая вакцина называется mRNA-1273. Она основана на транспортной РНК и при введении в организм препятствует проникновению вируса в клетки. Вакцина подавляет синтез белка шипов вируса, необходимых для его прикрепления к клеткам. Тем самым вакцина препятствует заражению и дает возможность иммунной системе уничтожить вирус прежде, чем он вызовет болезнь.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дал задание усилить международные переговоры относительно сотрудничества в вопросе приобретения вакцины против COVID-19.

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