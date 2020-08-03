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Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа, и нанес ответный удар

Ракета выпущена из Сектора Газа Фото из открытых источников

Израиль атаковал подземные "террористические объекты" ХАМАС

Система противовоздушной обороны Израиля перехватила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа, после чего израильские истребители нанесли удар в ответ. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля в Twitter.

"Ракета только что была выпущена из Газа по Израилю. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ответ израильские истребители атаковали подземные "террористические объекты" ХАМАС в Газе.

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Напомним, 6 июля с израильского космодрома Пальмахим состоялся запуск, о котором не было объявлено заранее.

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