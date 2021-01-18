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Израиль освободит от карантина граждан, получивших прививки от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в Израиле timesofisrael.com

Это касается тех, кто получил две дозы вакцины

Граждане Израиля, получившие вторую дозу COVID-вакцины, будут освобождены от карантина. Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщению, людей будут освобождать от необходимости соблюдения карантинных мероприятий через неделю после прививки в рамках правительственной программы "зеленого паспорта". 

Ожидается, что документ обеспечит доступ к культурным и другим мероприятиям, которые сейчас недоступны для общественности. Вакцинированные граждане смогут получить сертификат через онлайн-систему, которая сейчас проходит финальное тестирование.

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Также израильский комиссар по делам борьбы против коронавируса Нахман Эш заявил, что рекомендовал бы продлить действующие ограничения и после окончания срока действия 21 января, учитывая возрастающее количество инфекций.

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Напомним, ранее в Израиле по меньшей мере у 13 человек произошел лицевой паралич после того, как они получили вакцину от коронавируса компании Pfizer

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