Израиль освободит от карантина граждан, получивших прививки от COVID-19
Это касается тех, кто получил две дозы вакцины
Граждане Израиля, получившие вторую дозу COVID-вакцины, будут освобождены от карантина. Об этом сообщает The Times of Israel.
Согласно сообщению, людей будут освобождать от необходимости соблюдения карантинных мероприятий через неделю после прививки в рамках правительственной программы "зеленого паспорта".
Ожидается, что документ обеспечит доступ к культурным и другим мероприятиям, которые сейчас недоступны для общественности. Вакцинированные граждане смогут получить сертификат через онлайн-систему, которая сейчас проходит финальное тестирование.
Также израильский комиссар по делам борьбы против коронавируса Нахман Эш заявил, что рекомендовал бы продлить действующие ограничения и после окончания срока действия 21 января, учитывая возрастающее количество инфекций.
Напомним, ранее в Израиле по меньшей мере у 13 человек произошел лицевой паралич после того, как они получили вакцину от коронавируса компании Pfizer.