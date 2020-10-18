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Израиль начал выход из жесткого карантина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото из открытых источников

Карантин в стране ввели 25 сентября из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом

В воскресенье, 18 октября, в Израиле начали ослаблять ограничения почти после месяца жесткого карантина. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Так, с 18 октября жители Израиля могут выходить из своего дома на расстояние более чем в километр. Кроме этого, разрешено ходить в гости и посещать чужие дома.

Кроме этого, местные жители могут официально проводить собрания, однако с учетом не более 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе. 

Также отмечается, что в Израиле могут возобновить работу детские сады, кафе и рестораны. Однако, пока заведениям общественного питания разрешено работать навынос. Кроме этого, жителям страны разрешено посещать пляжи и национальные парки.

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По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выход из карантина будет постепенным. В частности, снятие ограничений планируется осуществлять в несколько этапов, которые продлятся до февраля 2021 года.

"На этот раз мы выйдем из (жесткого карантина - ред.) осторожно. Если все будут придерживаться правил, я уверен, что это сработает", - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, 25 сентября в Израиле на две недели ввели карантин для борьбы со второй волной коронавируса COVID-19. 

По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, жесткие ограничения в стране могут продолжаться не менее месяца из-за перегруженности больниц и постоянного роста смертности от COVID-19.

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