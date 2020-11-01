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Израиль начал испытания на людях вакцины от COVID-19

Фото из открытых источников

Сначала в исследовании примут участие 80 человек

В Израиле начались испытания на людях потенциальной вакцины против COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сначала в исследованиях примут участие 80 добровольцев, а в декабре программа будет расширена до 960 человек. Если эти испытания станут успешными, то третий этап из 30 000 добровольцев состоится в апреле-мае 2021 года.

В Израильском институте биологических исследований заявили, что сейчас они находятся на заключительном этапе. Это заведение начало испытания вакцины "BriLife" на животных еще в марте, а на прошлой неделе объявил о получении разрешения регуляторных органов для перехода на следующий этап.

Предполагается, что в случае успешных испытаний вакцина может попасть к людям до конца следующего лета.

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Напомним, недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что поставки потенциальных вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 в страны Европейского Союза может начаться уже в апреле 2021 года. Ожидается, что в ЕС будут направлять до 50 млн вакцин ежемесячно.

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