Израиль и ОАЭ договорились о подписании мирного договора между государствами

Переговоры Израиля и ОАЭ проходили при посредничестве США Главком

Посредником во время переговоров выступили США

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты согласовали условия и договорились о подписании мирного соглашения. Соответствующее заявление в своем Twitter обнародовал президент США Дональд Трамп.

Как отмечается в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, шейха ОАЭ Мохамада бин Заида и президента США Дональда Трампа указано о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, что "будет способствовать миру на Ближнем Востоке".

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Как отмечается, в обмен на это Израиль согласился отказаться от планов аннексии части Западного Берега реки Иордан.

"Делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в течение ближайших недель для подписания двусторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым авиаперелетам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, окружающей среде, созданию посольств и других взаимовыгодных сфер", - указано в заявлении.

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Напомним, недавно система противовоздушной обороны Израиля перехватила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа, после чего израильские истребители нанесли ответный удар.