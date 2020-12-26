Израиль хочет вакцинировать от COVID-19 по меньшей мере по 150 тыс. человек в сутки

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Власти готовы проводить вакцинацию семь дней в неделю, 24 часа в сутки

Глава Министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что государство стремится достичь уровня вакцинации по меньшей мере 150 тыс. человек в день. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Я надеюсь, что в течение месяца миллионы получат свою первую дозу, если не вторую", - сказал Чези Леви и добавил, что население, входящее в группы риска, должно быть вакцинировано двумя необходимыми дозами вакцины в определенный момент в феврале.

По его словам, все зависит от двух вещей: смогут ли Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль и будет ли выявлять население желание вакцинироваться.

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Леви подчеркнул, что нехватки препарата нет и государство готово проводить прививки семь дней в неделю, 24 часа в сутки, если это необходимо. При таком темпе большинство населения может быть привито уже к концу марта.

Как отмечается, Израиль ожидает четыре миллиона доз вакцины от Pfizer до конца месяца, а затем еще четыре миллиона до конца марта. Таким образом этого будет достаточно для вакцинации четырех миллионов человек.

Страна также имеет договоренность о получении 6 миллионов доз вакцины Moderna, достаточной для проведения прививок трем миллионам людей, однако этот препарат не поступит в Израиль раньше апреля.

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Напомним, в субботу, 26 декабря, в Германии начали делать прививки от коронавируса, первой, кто получила дозу вакцины стала 101-летняя Эдит Квойцалла.