Избирком США призывает Трампа не лгать о подсчете голосов
По словам члена комиссии, фейковая информация Трампа подрывает демократию и наносит ущерб стране
"Хватит, господин президент (Дональд Трамп, – ред.). Распространение конспирологических теорий относительно выборов не изменит их результат. Ваша ложь подрывает нашу демократию и наносит ущерб нашей стране", - отметила Вайнтроуб.
Также она добавила, что после окончания голосования будут подсчитаны все голоса.
К слову, несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии США не поддержали высказывание президента Дональда Трампа о мошенничестве на текущих выборах.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении подавать иски против всех штатов, в которых побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден. По его словам, у него якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах.
Позже, кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться в подсчет голосов на выборах главы страны.