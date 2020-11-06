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Избирком США призывает Трампа не лгать о подсчете голосов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в городе Тампа штата Флорида, 24 октября 2016 года

 AP Photo/Evan Vucci

По словам члена комиссии, фейковая информация Трампа подрывает демократию и наносит ущерб стране

Член Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов Америки Эллен Вайнтроуб призвала главу Белого дома Дональда Трампа прекратить распространять ложные утверждения в отношении подсчета голосов. Об этом она написала в своем Twitter.

"Хватит, господин президент (Дональд Трамп, – ред.). Распространение конспирологических теорий относительно выборов не изменит их результат. Ваша ложь подрывает нашу демократию и наносит ущерб нашей стране", - отметила Вайнтроуб.

Также она добавила, что после окончания голосования будут подсчитаны все голоса.

К слову, несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии США не поддержали высказывание президента Дональда Трампа о мошенничестве на текущих выборах.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении подавать иски против всех штатов, в которых побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден. По его словам, у него якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах.

Позже, кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться в подсчет голосов на выборах главы страны. 

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