Избиратели еще трех спорных штатов поддержали Байдена

Джо Байден REUTERS

Сейчас у Джо Байдена 146 голосов, а у Дональда Трампа - 79

Избиратели трех спорных американских штатов, Аризоны, Джорджии и Пенсильвании, отдали свои голоса демократу Джо Байдену. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно сообщению, Байден получил 11 голосов избирателей в штате Аризона, 16 - от Джорджии, и 20 - от Пенсильвании.

Сейчас у Джо Байдена 146 голосов. Помимо Джорджии, Аризоны и Пенсильвании, его поддержали избиратели Висконсина, Делавэра, Иллинойса, Нью-Гэмпшира, Невады и Вермонта.

Действующего президента США Дональда Трампа поддержали избиратели Теннесси, Южной Каролины, Оклахомы, Миссисипи, Айовы, Индианы и Арканзаса. Всего у Трампа сейчас 79 голосов избирателей.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать то, что нужно" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену. Впрочем, Трамп продолжает выражать уверенность в своей победе.