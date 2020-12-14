live
Новости » Мир Читати новину українською

Избиратели еще трех спорных штатов поддержали Байдена

Джо Байден REUTERS

Сейчас у Джо Байдена 146 голосов, а у Дональда Трампа - 79

Избиратели трех спорных американских штатов, Аризоны, Джорджии и Пенсильвании, отдали свои голоса демократу Джо Байдену. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно сообщению, Байден получил 11 голосов избирателей в штате Аризона, 16 - от Джорджии, и 20 - от Пенсильвании.

Сейчас у Джо Байдена 146 голосов. Помимо Джорджии, Аризоны и Пенсильвании, его поддержали избиратели Висконсина, Делавэра, Иллинойса, Нью-Гэмпшира, Невады и Вермонта.

Действующего президента США Дональда Трампа поддержали избиратели Теннесси, Южной Каролины, Оклахомы, Миссисипи, Айовы, Индианы и Арканзаса. Всего у Трампа сейчас 79 голосов избирателей.

Новости по теме: Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней президентства

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать то, что нужно" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену. Впрочем, Трамп продолжает выражать уверенность в своей победе.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ученые нашли в лесах Амазонки деревни индейцев, которые похожи на циферблат В Болгарии археологи нашли затопленный город на дне Черного моря Возле Львова археологи откопали дом XVI века В Болгарии нашли маску "инопланетянина", датируемую V тысячелетием до нашей эры
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Вырубка лесов. Рассмотрение бюджета. Наши за границей. Прогнозы футуролога | Детали дня | 14.12.20
Загруженность больниц. Протесты шахтеров. Вывоз леса-кругляка | Ток-шоу
Конституционный кризис. Голосование за бюджет-2021. Вакцина против COVID-19 | Ток-шоу
Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу