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Избиение украинца в Париже: Девяти лицам предъявили обвинения

Украинец Юрий, на которого напали в Париже instagram.com/maman_de_yuriy

Пять человек подозревают в покушении на убийство

В Париже предъявили обвинение восьмерым подросткам и одному совершеннолетнему по подозрению в жестоком избиении 14-летнего украинца Юрия Крученика. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что пять человек взяли под стражу по обвинению в покушении на убийство, а еще четверо находятся под контролем правоохранителей. При этом трех человек отпустили.

В целом обвинение объявили за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

Напомним, на компанию 14-летнего Юрия напали 15 января во Франции, подростку не удалось сбежать. В результате нападения у украинца пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Однако, впоследствии медики смогли вывести парня из искусственной комы. 

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Украинские дипломаты в свою очередь обратились с официальным запросом в прокуратуру Парижа с требованием разобраться в деле.  Впоследствии во Франции были задержаны 12 человек, которых подозревали в жестоком избиении Юрия. 

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