Вспышка неизвестной болезни в Индии: Число пострадавших превысило 800 человек

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Новая болезнь не связана с коронавирусом. У всех людей отрицательный тест

Из-за неизвестного заболевания в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш), которое не связывают с коронавирусом, число пострадавших уже превысило 800 человек. Предварительно причиной недуга стало отравление. Об этом сообщил инспектор округа Долла Джоши Рой, передает The Guardian.

Согласно сообщению, начиная с 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания.

"Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он", - сказал Долла Джоши Рой.

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Напомним, ранее в индийском штате Карнатака после употребления в храме религиозной пищи отравилось более 100 человек и по меньшей мере 11 из них умерло.

Позже стало известно, что с симптомами недиагностированного заболевания госпитализировали 315 человек, один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) скончался.