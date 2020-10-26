Из-за увеличения случаев COVID-19 в Италия вновь ввели новые антиэпидемические ограничения
За сутки в Италии обнаружили около 20 тыс. новых больных
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране вновь вводят новые карантинные ограничения после того, как за сутки было выявлено около 20 тысяч больных. Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно с новыми ограничениями, с 26 октября и до 24 ноября будут закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы и бассейны. Также ресторанам и барам можно работать только до 16:00.
Как отмечается, такие шаги вызвали недовольство среди граждан Италии. Десятки праворадикальных протестующих вступали в столкновения с полицией в Риме. В Неаполе сотни людей поджигали мусорные баки и дрались с полицией.
Напомним, в начале октября правительство Италии приняло постановление о продлении чрезвычайного положения в стране, введенного из-за коронавируса, до 31 января 2021 года.