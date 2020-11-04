Из-за пандемии СOVID-19 рождается вдвое больше мертвых детей, - британские ученые

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Это связывают с тем, что женщины боялись обращаться в больницы из-за страха заразиться коронавирусом

Во время пандемии СOVID-19 количество мертворожденных детей увеличилось вдвое, это связывают с тем, что беременные женщины чаще откладывают обращение к врачу из-за коронавируса. Об этом сообщает Украинская правда. Жизнь.

Согласно сообщению, следственные органы здравоохранения Великобритании провели анализ потенциального увеличения количества мертворожденных во время первой волны пандемии.

Так Отдел расследований безопасности здравоохранения (HSIB) занимается расследованием дела 40 мертворожденных, которые появились на свет с апреля по июнь этого года. К сравнению, за этот же период прошлого года отдел расследовал 24 случая мертворождения.

Кроме этого, гинекологи-акушеры очень обеспокоены, что во время первого этапа пандемии уменьшилось количество беременных женщин, которые обращались за неотложной помощью. Такая ситуация свидетельствует о том, что женщины могли "откладывать" обращение за помощью, так как боялись заразиться коронавирусом в больницах.

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"Одно из самых больших беспокойств в системе здравоохранения заключается в том, не произошли ли непреднамеренные последствия некоторых изменений, произошедших в марте и апреле, особенно из-за локдауна и ограничения в передвижении, которые были направлены на охрану здоровья. Сейчас мы рассматриваем, искали ли женщины по-разному в это время медицинскую помощь, влияние локдауна, влияние на начало пандемии неопределенности относительно того, будут ли беременные женщины в группе риска, как это было во время вспышки гриппа", - рассказала заместитель директора по расследованиям материнства в HSIB Сэнди Льюис.

В то же время следует заметить, что выводы Национального бюро медицинских расследований Великобритании опубликовали ранее, чем будут обнародованы цифры перинатальных потерь по всей стране.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил повторный четырехнедельный локдаун в Англии, который продлится до декабря.