Из-за нового штамма коронавируса Швеция запрещает въезд граждан из Великобритании и Дании

Швеция Фото из открытых источников

Это впервые за весь период пандемии, когда в стране вводят такие строгие меры

Чтобы сдержать быстрое распространение нового штамма коронавируса, Швеция на один месяц вводит запрет на въезд для путешественников из Великобритании и Дании. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, запрет вступит в силу с полуночи понедельника и будет действовать в течение одного месяца. Также Швеция на 48 часов остановит все рейсы из Великобритании.

Новости по теме: В ЦОЗ назвали возможные причины появления нового штамма коронавируса

Известно, что все люди, прибывшие из Британии с 12 декабря, должны пройти тестирование, а все шведы, которые вернутся, должны будут самоизолироваться в течение недели.

Следует заметить, что это первый случай за все время пандемии коронавируса, когда Швеция закрыла свои границы для какой-либо страны в Европе. Швеция отказывалась от локдауна, вместо этого в значительной степени полагалась на добровольные меры.

Как отмечается, также на месяц будет закрыта граница с Данией, поскольку власти опасаются, что из-за жесткого карантина в соседней стране люди поедут за рождественскими покупками в Швецию. В то же время датчане, проживающие в Швеции, будут освобождены от запрета.

Новости по теме: Новый штамм коронавируса: МИД советует украинцам воздержаться от путешествий в Лондон

Напомним, из-за появления новой мутации коронавируса Израиль с 23 декабря запрещает въезд иностранцев и вводит обязательное прохождение карантина для израильтян, которые возвращаются домой.