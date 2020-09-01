Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировали более 3 тысяч человек

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На месте стихийного бедствия работают 16 пожарных вертолетов, 8 самолетов и более 500 спасателей

На западе Испании из-за масштабных лесных пожаров спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек. Об этом пишет RTVE.

Сообщается, что пожар начался 27 августа на юге Андалусии в 120 километрах к северо-западу от города Севилья. Площадь возгорания составляет около 10 тысяч гектаров.

По словам сотрудника управления лесных пожаров Андалусии Хуана Санчеса, пока спасатели не могут назвать, когда им удастся справиться с огнем.

"Очень трудно сказать, когда лесной пожар будет под контролем. Природные условия не на нашей стороне", - сказал Санчес.

Так, на месте стихийного бедствия работают 16 пожарных вертолетов, 8 самолетов и более 500 спасателей.

По состоянию 1 сентября, из 3150 человек, которые были эвакуированы почти 1500 человек смогли вернуться в свои дома.

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Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев про чрезвычайный уровень пожарной опасности на территории большинства регионов страны.