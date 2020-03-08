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Из-за коронавируса Италия закрыла на карантин Ломбардию и еще 14 провинций

Ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля

Через Италию коронавирус может достигнуть ее соседей EPA-EFE

Италия усиливает меры по предотвращению распространения коронавируса, на этот раз правительство страны приняло решение запретить въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций. Об этом сообщает la Repubblica.

Согласно сообщению, нововведение уже вступило в силу и будет продолжаться по крайней мере до 3 апреля. Так, решение правительства предусматривает запрет на въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций и распространения контролируемых районов на Пьемонт и Эмилию-Романью. 

Как отмечается, "красной зоной" стали  такие провинции: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Верчелли, Новара, Вербано Кусио Оссола и Александрия. Въезд и выезд с этой территории возможен только в случае чрезвычайных ситуаций. 

Напомним, по состоянию на 10 утра 8 марта в мире выздоровели 59 965 пациентов, которые были заражены коронавирусом COVID-19, однако общее количество инфицированных выросло до 106 165 человек. 

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