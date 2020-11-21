Итальянские археологи нашли останки двух человек, погибших от извержения вулкана в Помпеях

Ученые предполагают, что останки тел принадлежат рабу и его хозяину

Останки мужчин, погибших в Помпеях Parco Archeologico di Pompei / AP

В Италии археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших почти две тысячи лет назад из-за извержения вулкана возле древнеримского города Помпеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра культуры Италии Дарио Франческини и руководителя археологической группы Массимо Осанна.

Отмечается, что останки тел были обнаружены в 700 метрах от центра древнего города, в подземной камере великой виллы, которую сейчас раскапывают ученые.

Ученые предполагают, что эти тела принадлежат рабу и его хозяину. Одним из них был, вероятно, мужчина высокого статуса в возрасте от 30 до 40 лет, который все еще имел под шеей следы шерстяного плаща. Возраст другого составлял от 18 до 23 лет, он был одет в тунику и имел несколько раздавленных позвонков, что свидетельствует о том, что он был рабом, который выполнял тяжелые работы. При этом зубы и кости мужчин были сохранены.

"Эти две жертвы, возможно, искали убежища, когда их около 9 утра охватило течение. Это смерть от теплового удара, о чем свидетельствуют также сжатые ноги и руки", – сказал Массимо Осанна. В то же время министр культуры Дарио Франческини заявил, что находка подчеркивает статус Помпей как "невероятного места для исследований ".

Известно, что в Помпеях на момент извержения вулкана в 79 году нашей эры проживало около 13 тыс. человек. Первые останки человеческих тел были обнаружены лишь в 16 веке, а организованные раскопки начались примерно в 1750 году. Сейчас ученые стремятся сохранить обнаруженные останки древнеримского города от разрушения.

Новости по теме: Возле Львова археологи откопали дом XVI века

Напомним, недавно на дне литовского озера Асвея исследователи обнаружили останки средневекового воина с мечом. Находки, которые датируются 16 веком, передали в Литовский национальный музей.