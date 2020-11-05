Италия вводит локдаун в четырех регионах

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Новые правила будут действовать с 6 ноября по 3 декабря

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с пятницы, 6 ноября, четыре итальянские регионы станут красными зонами коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, в Калабрии, Ломбардии, Пьемонте и Валле-д'Аосте будут применены самые строгие ограничительные меры. Также известно, что регион Апулии и остров Сицилия станут оранжевыми зонами, тогда как остальные страны станут желтыми зонами (зона низкого риска).

Как отмечается, желтые зоны предусматривают пребывание дома с 22:00 до 05:00 по местному времени. В этих зонах общественный транспорт может работать только на 50% пропускной способности, музеи и выставочные центры должны закрываться, а маски должны использовать в школе все ученики старше шести лет. Рестораны и бары могут работать до 18:00, после чего они могут предоставлять только услуги доставки или доставки.

В оранжевых зонах людям также будет запрещено выезжать из города и региона, за исключением работы или по состоянию здоровья, а бары и рестораны смогут осуществлять доставку и вывоз.

В красных зонах, Конте заявил, что людям запрещено выходить из дома, кроме работы или состояния здоровья. Все вышеупомянутые национальные и оранжевые правила применяются, кроме того, что все несущественные магазины закрыты.

Известно, что новые правила вступят в силу 6 ноября и продлятся до 3 декабря. По словам Конте, разделение страны на цвета в соответствии с ситуацией с коронавирусом - это не дискреционное решение. Три разных уровня риска в стране основаны на скорости передачи вируса, количестве доступных кроватей интенсивной терапии и возможностях тестирования. Они будут оцениваться каждые 14 дней. Если риск снизится, будут применяться менее ограничительные меры.

Напомним, накануне стало известно, что итальянское правительство усилило карантин и приняло решение о введение комендантского часа на всей территории страны.