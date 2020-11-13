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Италия распространяет локдаун еще на несколько регионов

Фото из открытых источников

Новые правила карантина действуют в Италии с 6 ноября

Министерство здравоохранения Италии заявило, что расширяет ограничения, направленные на замедление распространения коронавируса, теперь красными зонами с высоким риском также станут Тоскана и Кампания. Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, с воскресенья, 15 ноября, эти два региона приобщается к красным регионам Ломбардии, Пьемонту и Валле Д'Аоста, провинции Больцано и Калабрии. 

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Как отмечается, людям, проживающим в этих районах, разрешается выезжать из дома только на работу, по состоянию здоровья или в чрезвычайных ситуациях. Бары, рестораны и большинство магазинов должны оставаться закрытыми.

Следует заметить, что за последние сутки в Италии зафиксировали рекордные 40 902 новые случаи коронавируса. Таким образом с февраля и до этого времени в стране обнаружили 1,107 млн больных COVID-19. 

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Напомним, с прошлой пятницы, 6 ноября, в Италии вступили в силу новые правила карантина, тогда четыре итальянских региона стали красными зонами распространения коронавируса. 

 

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