Италия просит помощи иностранных врачей в борьбе с COVID-19

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В стране нет проблем с устройствами ИВЛ, но недостаточно медиков

В Италии обострилась проблема нехватки медицинского персонала на фоне роста количества пациентов с COVID-19. В связи с этим, страна обращается за помощью к иностранным медикам. Об этом сообщает Euronews.

Органы здравоохранения Италии сообщили, что устройств ИВЛ в стране достаточно, чтобы справиться со второй волной пандемии, но недостаточно медиков, чтобы с ними работать.

Регионы в Италии могут автономно принимать решения относительно мер в области охраны здоровья. В районах на севере страны, таких как Пьемонт и Ломбардия, местная власть обратилась за помощью к НПО с просьбой прислать врачей со всего мира.

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"Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что в отделениях интенсивной терапии могут работать только специалисты. Это включает как специализированных врачей, так и медицинских сестер. Однако цифры не обнадеживающие, нам нужны 2 000 врачей, которые могут работать с аппаратами искусственной вентиляции", - заявил Карло Палермо - лидер профсоюза врачей Италии.

Правительство Италии уже планирует увеличить количество коек в отделениях интенсивной терапии с существующих 5 200 до около 11 000.

Палермо отметил, что"это будет означать добавление новых кроватей там, где уже не хватает медицинского персонала, что означает снижение уровня безопасности и качества лечения".

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Ранее сообщалось, что итальянские ученые обнаружили антитела к коронавирусу COVID-19 в крови, которая была взята в сентябре 2019 года - за несколько месяцев до вспышки болезни в Китае.