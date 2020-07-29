Италия продлила чрезвычайное положение в стране до 15 октября

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Соответствующее решение поддержали 157 сенаторов

Сенат Италии продлил чрезвычайное положение в стране, в связи с пандемией COVID-19, до 15 октября. Об этом пишет ANSA.

В частности, соответствующее решение поддержали 157 сенаторов, 125 высказались против, еще трое - воздержались. Предполагалось, что парламентарии продолжат ЧП до 31 октября.

Перед голосованием премьер-министр Джузеппе Конте выступил перед сенаторами и заявил, что продолжение состояния необходимо, учитывая как экономическую ситуацию, так и то, что вирус продолжает распространяться в стране.

"Продолжение неизбежно, это не авторитаризм, это делает нашу страну более безопасной", - сказал Конте.

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Напомним, на севере Италии в провинции Венето в начале месяца скорость распространения коронавируса выросла до опасного уровня. Так, на прошлой неделе индекс воспроизводства вируса (указывает, сколько человек в среднем заражает один больной) был на уровне 0,43, однако в течение последних дней показатель увеличился в несколько раз.